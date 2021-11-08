靜宜校方發揮創意將目前最夯的五倍券、奧運競賽，及校園環境等特色活動融入課程。（靜宜大學提供）

全台近50位國小學童，透過多元活動，玩中學、學中玩，以提升學科知識及「說、唱、舞、玩、畫」的英語力！（靜宜大學提供）

靜宜大學「五力全開國小魔法英語營」以美國學者提出的「STEAM」為課程規劃概念，讓小學生體驗多元英文學習的同時，也能提升跨域知能及國際視野。（靜宜大學提供）

靜宜大學透過情境式學習及闖關遊戲，讓學童「使用英語」學習算數、實際體驗奧運競賽項目，讓學習英文變好玩，能自信開口說英文！（靜宜大學提供）

靜宜「五力全開國小魔法英語營」，由英文系教師親自帶領學生規劃營隊課程及闖關等活動；學生也將課堂所學的英語教學理論應用實務中，增進實戰經驗！（靜宜大學提供）

深受家長及學童喜愛的靜宜大學「五力全開國小魔法英語營」，今年依然高人氣，開放報名即秒殺！校方發揮創意將目前最夯的五倍券、奧運競賽，及校園環境等特色活動融入課程，讓來自全台近50位國小學童，玩中學、學中玩，提升學科知識及「說、唱、舞、玩、畫」的英語力！

靜宜大學「五力全開國小魔法英語營」以美國學者提出的五力「STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）」為課程規劃概念，讓小學生體驗多元英文學習的同時，也能提升跨域知能及國際視野。靜宜英文系助理教授林瑞屏說，因應雙語國家政策，該系積極投入資源，師生也共同努力，協助各年齡層的學生提升英語力及國際競爭力！

林瑞屏指出，靜宜「五力全開國小魔法英語營」，由英文系教師親自帶領學生規劃營隊課程及闖關等活動；學生也將課堂所學的英語教學理論應用實務中，增進實戰經驗。不同於一般英語營隊，靜宜大學透過情境式學習及闖關遊戲，讓學童「使用英語」學習算數、實際體驗奧運競賽項目，讓學習英文變好玩，能自信開口說英文。

值得一提的是，課程規劃「希臘羅馬故事」，帶領孩童進入古希臘充滿神奇魔幻力量的想像世界；也透過動人的故事，認識西方文化與知識的起源，及大自然各種生物。

連續3年參與營隊的靜宜英文系黃霈涵說，能將課堂所學應用於營隊的課程設計是最大收穫！沙鹿國小呂尹慈說，很開心參加期待了一年的英語營，活動中也認識很多朋友；最喜歡舞蹈課程、闖關遊戲，期待明年能繼續參加！