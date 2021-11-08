大聯盟今年球季結束後共有14人獲得「合格報價」。合格報價是針對成為自由球員的選手，原東家有1次提出報價的機會，價錢公定是聯盟年薪排行第125位的球員薪資，今年為1年1840萬美元（新臺幣5.15億）。拒絕合格報價的球員與其他球隊簽約之後，新東家要交出1支選秀籤補償給球員的原東家。台灣投手陳偉殷曾在2015年拒絕金鶯隊的合格報價（當年是1580萬美元）。

弗里曼（Freddie Freeman）勇士一壘手

韋藍德（Justin Verlander） 太空人投手

柯瑞亞（Carlos Correa）太空人游擊手

泰勒（Chris Taylor）道奇內野手

席格（Corey Seager）道奇游擊手

西曼（Marcus Semien）藍鳥內野手

羅比雷（Robbie Ray）藍鳥投手

辛德加（Noah Syndergaard）大都會投手

康佛多（Michael Conforto）大都會外野手

史多瑞（Trevor Story）洛磯游擊手

英格列亞斯（Raisel Iglesias）天使投手

貝爾特（Brandon Belt）巨人一壘手

卡斯提阿諾（Nick Castellanos）紅人外野手

羅瑞格茲（Eduardo Rodriguez）紅襪投手

球團提出報價的期限已經截止，球員必須在本月17日之前決定是否接受報價。一般來說這是球團用來補償強力球員離隊的手段，球員接受報價的比率很低，自從2012年勞資協議加入報價制度以來，96位球員（不含今年）僅有10人接受報價。2017年更新了勞資協議，球隊最高順位的1支首輪籤自動受到保護，不用交出去做為補償。

每個球員生涯只能獲得1次合格報價（不管有沒有接受），因此先前獲得過報價的自由球員就不符資格。例如太空人投手葛倫基（Zack Greinke）、道奇投手簡森（Kenley Jansen）。加盟球隊未滿1季的球員也不行，例如洋基一壘手雷佐（Anthony Rizzo）、巨人內野手布萊嚴（Kris Bryant），他們是在小熊季中出清球員的時候轉隊。