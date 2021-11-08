受到新冠疫情影響，不少台商已長達兩年未能返台，恐面臨遷出戶口、喪失健保及投票權。台商有家歸不得，不斷為大陸台商積極奔走的徐正文不禁想問，被世界各國稱讚為防疫模範生的台灣，到底發生了什麼事？

徐正文5日在臉書表示，疫苗問世一年多，各國陸續依照疫苗接種情況以及國家風險調整檢疫措施，唯獨台灣還拒人千里之外，持續採取「鎖國泡泡」攻略法；經過一年多，指揮中心的防疫思維，不但沒有邁步向前，仍舊走得心驚膽戰。

因疫情影響，許多家庭被迫分隔兩地，甚至兩年內未返台，將面臨遷出戶口、喪失健保及投票權，徐正文說，國人配合防疫這麼久，戴口罩、打疫苗，卻連一家想好好過年都這麼難，政府安心返鄉的口號打得響亮，到頭來也只是張空頭支票。

徐正文也認為應「標準一致」，否則空姐和機師飛世界各地都是3天隔離、4天居家，為什麼他們高危險，居隔天數可以比較少，台商一樣打兩劑疫苗，卻要10天、14天？