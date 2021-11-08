小編今天(8日)精選5件不可不知的國內外財經大事。「股神」巴菲特依然謹慎看待美股，截至今年第三季，已是連四季淨賣出股票。他的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）所持有的現金部位因而擴增至1492億美元歷史高水位。蘋果、美銀、美國運通與可口可樂等四大持股占股票投資價值的70％。

【1】巴菲特變保守？連四季淨賣出美股

根據6日公佈的第三季財報，柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在股票投資項目，淨賣出19.5億美元，高於第二季淨賣出11億美元，但低於第一季淨賣出39億美元。這已是巴菲特連四季淨賣出美股。

【2】內資軋外資 借券回補潮蠢動

外資今年來大賣台股5732億元，在美四大指數頻創新猷，內資軋外資行情一觸即發。法人指出，台股借券放空前十大標的的包括群創、友達及聯電等回補潮呼之欲出，投信投顧公會理事長張錫也認為，儘管今年來美系對沖及避險基金對台股深具影響力，隨年底結算績效在即，預期年底時，這些基金就會有回補動作。

【3】貨櫃三雄 Q3財報吸金

航運股超級財報周驚喜展開，長榮率先公告第三季財報繳出EPS逾15元佳績，單季賺贏上半年，前三季EPS逾30元。法人表示，以第三季營收長榮季增43.5％、陽明季增30.3％、萬海季增47.3％推估，陽明、萬海第三季獲利也大有看頭，加上第四季需求強勁、運價高掛，貨櫃三雄全年EPS有機會上看40～50元。

【4】mini LED供應鏈 明年看俏

mini LED供應鏈業績表態，設備廠惠特（6706）、打板廠台表科（6278）前三季獲利已逾去年，稅後EPS達9.55元、8.2元，其中惠特若以增資前股本計算，第三季EPS大賺近半個股本，一季的獲利直逼上半年；富采（3714）法說在即，市場預期富采第三季將維持一季賺逾1元的榮景。

【5】TV面板報價 跌幅收斂

市場研究機構TrendForce公布最新11月上旬面板報價，32吋、43吋等小尺寸電視面板價格下跌1美元，55吋以上大尺寸電視面板跌約5美元，預期11月整月面板價格跌幅可望縮小到5～8％，相比第三季單月跌幅動轍20～30％，電視面板價格跌幅明顯縮小。而IT面板逐漸進入淡季，開始價格走弱，各尺寸面板全面走跌。