李姓男子上網認識14歲小女生，今年4月相約到旅館發生性關係，事後少女向同學吐露「約砲」一事，輾轉被少女母親得知，提告李男性侵。但經檢察官調閱監視器，發現少女進出旅館並無異狀，亦無向人求救，不構成強制性交罪，但監視器拍下李男完事後騎車載少女買事後避孕藥，認定李與未成年少女發生性行為，依《刑法》對14歲女子性交罪起訴。

起訴指出，李男透過交友軟體「探探」認識情竇初開的14歲國中少女，明知對方已明確告知她才年僅14歲，李仍迫不及待，邀她出遊，於今年4月25日下午同赴北市某旅館，發生性關係。

李在完事後，擔心少女珠胎暗結，為避免他與少女約砲一事曝光，遂帶著少女到附近藥局購買事後避孕藥「愉婷錠」，給少女服用，之後李再騎車載少女離去。事後少女向同學吐露與男網友到旅館嘿咻，輾轉被少女母親得知，少女母親憤而提告李男涉嫌性侵。

檢察官調閱旅館及附近監視器，發現李與少女進出旅館情形並無異狀，少女也目承離開旅館時未向人求救，加上少女驗傷未發現身體有明顯外傷，以及少女案發後與李男的LINE對話亦正常，難認李涉犯強制性交罪，但李與14歲少女發生性關係，仍涉犯《刑法》227條對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪，依法起訴。