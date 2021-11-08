台灣自購的59.4萬劑AstraZeneca疫苗，於6日晚間運抵桃園國際機場，但因效期只到30日，引發不少關注。台北市長柯文哲昨(7日)笑稱，「這應該讓立委來打才對！」此話一出，引發不少網友在相關新聞底下留言，有人認為「說的好！尤其是綠委」。

指揮中心發言人莊人祥昨說明，進口的原因是因為目前國際間的新冠疫苗供貨仍然不穩，交貨時程難以確定，考量到國內仍有許多民眾尚未完整接種第二劑AZ，這批疫苗將首先供應給距離第一劑間隔滿8周的民眾，以提高第二劑覆蓋率。

據《NOWnews》報導，柯文哲昨出席民眾黨公投講座，被問到政府自購AZ疫苗保存期限只到月底一事，柯文哲開玩笑表示，「這應該讓立委來打才對」。此話一出，引發不少網友在相關報導底下留言，有人表示「漂亮，舉雙手雙腳贊成！」「只要民意代表都打才對」、「買即期品疫苗。比民間團體採購還不如」、「立委早就打了」。但也有人質疑，「你們政黨在大家搶貨時做了什麼？只會張嘴」。