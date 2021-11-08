面對四大公投，民進黨各大咖分赴各地宣講「四個不同意」，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨政府不惜發動空前慘烈的政黨對決，將國民黨打成替罪羔羊，行政院長蘇貞昌曾說，公投是對事，選舉是對人；現在民進黨已經將公投質變成對事也對人，「這樣是否自打嘴巴，前後矛盾？」

台灣民意基金會日前針對公投進行民調發現，若蔡政府無有效作為，四大公投將全壘打，全數過關。游盈隆在臉書表示，過去這12天，民進黨政府在總統、副總統、行政院長等三巨頭率領下，在全國各地，發動了一波又一波強勁的反制四項公投說明會，相關內容與說詞出現在各式各樣媒體版面，場面之大完全是「召喚817萬人」總統大選等級，令人目眩神搖。

他說，這是以「明天就是投票日」為前提的絕地大反攻，說明民進黨決策核心已覺悟四大公投全過的嚴重性，對照之前對四項公投的漫不經心，形成強烈的對比。

經過12天卯足全勁的宣講與宣洩，游盈隆反問，民進黨政府究竟在何種程度上改變了全體公民原有的投票意向？他認為，這是一個經驗性問題，有待求證。但因四項公投確立至少都有8個月以上時間，可靠的最新全國性民調結果顯示，公民在四項公投議題上贊成或反對的態度模式已經相當穩定，除非有重大變數出現，否則恐難以回天。

不過，他說，現在重大變數已經出現。這個重大變數就是民進黨政府決定正面迎戰四大公投，不惜發動空前慘烈的政黨對決，目標鎖定國民黨，拿國民黨當出氣桶，將國民黨打成替罪羔羊，以挾帶「末日台灣」的弦外之音進行地氈式大掃射、大轟炸，企圖威攝並動搖公投提案人及其廣大支持者，某個程度上振奮了民進黨人的心。

行政院長蘇貞昌曾說，公投是對事，選舉是對人；但游盈隆指出，現在民進黨在戰略戰術上，已經將公投質變成對事也對人，而不僅僅是對事。「這樣是否自打嘴巴，前後矛盾？」

他分析，民進黨政府過去這12天反制公投攻勢不可謂不凌厲，論述面也有若干新意；但持平而論，除核四議題之外，基本上氣盛於理，企圖以一種「眾口鑠金」的方式蠱惑人心、力挽狂瀾，盛氣凌人背後的心虛與權力傲慢矛盾地並存。

游盈隆以反萊豬公投的最新說法為例，民進黨當局的新招是迴避食安問題，不提萊豬，換稱美豬，試圖先跳脫食安的泥沼，改主打「美國因素」，強烈斥責反萊豬陣營破壞台美關係，甚至妨礙台灣加入CPTPP。這招，「聰不聰明？聰明；能不能得逞？難說。因為，食安是台灣人普遍重視的價值。」

他說，蔡英文拉山姆大叔當擋箭牌，對許多台灣人來說是有說服力，畢竟，沒有山姆大叔的奧援，「抗中保台」只不過是一句蒼白無力的口號。但，以蔡英文為首的民進黨當權派若不願就過去毫無保留地「反萊豬」歷史，先謙卑地向台灣社會和人民道歉，問題恐怕是無解的，因為「船過水無痕式」的逃避問題，既不正派也不正直，不是台灣人能接受的方式。