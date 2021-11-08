半導體檢測廠閎康(3587)因逢大陸十一長假，10月合併營收為2.69億元，月減12.05%，閎康表示，因應大數據時代來臨，量子計算可望成為數位時代最具影響力的運算及數據儲存技術之一，閎康科技具有先進完整的分析設備，正加速布局此領域分析技術能量，未來營運可望受惠相關檢測商機。

因應大數據時代的強勢來襲，全球競相提出能夠實現超級運算速度與能力的具體方案，以即時分析處理該巨量數據；其中以量子計算作法最獲眾人矚目及期盼；各國企業如：Google、IBM、Intel、微軟等、研究機構如：MIT、牛津、西南威爾斯等、甚至是傳統產業大廠如：BASF、DowDuPont等皆已紛紛投入量子計算相關軟硬體的研發；量子計算極可能成為未來數位時代最具影響力的運算以及數據儲存技術之一。

閎康表示，閎康科技具有先進完整的分析設備，可應用例如原子級高倍率穿透式電子顯微鏡(TEM)、高解析X光繞射分析儀(HRXRD)、電子能量損失譜(EELS)和能量散佈譜(EDS)等檢測儀器，來分析量子點的結構影像、化學成分、以及材料組成等，協助客戶有效且即時地建構完整的量子點結構解析；公司研發團隊目前正藉由產學合作方式，加速布局此前瞻領域的分析技術能量，未來可望受惠該相關檢測商機。

閎康第3季合併營收為9.05億元，年成長10.62%，單季合併毛利率35.09%，單季稅後盈餘為1.41億元，年增4.86%，單季每股盈餘為 2.29元；累計前3季合併營收為24.47億元，年增9.27%，稅後盈餘為4億元，年增53%，每股盈餘為6.5元。

受到大陸十一長假、工作天數較少影響，閎康10月合併營收2.69億元，月減12.05%，年增9.62%，累計前10月合併營收為27.15億元，年增9.31%。

閎康表示，中國大陸半導體相關動能持續強勁，因此今年相較去年有不錯的成長幅度，扣除單一客戶影響，中國大陸相較去年有近四成的成長幅度。