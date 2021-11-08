磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)第三季虧損明顯下降，單季稅後淨損1297萬元，每股稅後淨損0.14元。今年前三季淨損4.46億元，每股淨損4.85元。

立凱-KY第二季已將五龍電動車可轉債評價損失全數提列，大幅解除財務包袱；第三季單季合併營收6799萬元，營業淨損2196萬元，稅後淨損1297萬元，每股稅後淨損0.14元。第三季營收較去年同季成長36%，比前一季成長8%；營業淨損則較去年同季減少77%，較今年第二季減少71%。

立凱電公布，2021年10月合併營收為3345萬元，較去年同期成長20%；較上月成長36%；營收穩步增溫。

隨著部分客戶量產需求逐漸穩定，以及客戶測試認證用量增加，立凱電今年以來營收逐季穩步攀升。

全球節能減碳趨勢成形，加上國際減碳政策的推波助瀾，促進電動車的崛起發展及儲能用電環境的成長，未來電動車產業將是鋰電池最大的應用市場，儲能領域將成為鋰電池的第二大應用市場，由於電動車及儲能系統需求增長，鋰電池產業前景看好。