昨天馬習會六周年，前總統馬英九在臉書直言，六年前沒有人認為台海會有戰爭，但是現在兩岸兵凶戰危，呼籲兩岸領導人應該要好好坐下來談。對此，藍委萬美玲表示，當國防部考慮要延長役期時，自己聽到很多家長希望可以讓孩子提早入伍的期盼，因為這些家長都害怕役期延長，小孩剛好遇上戰爭怎麼辦；萬美玲直言，「這是現在年輕人的聲音，也是家長的擔憂」。

萬美玲昨（7日）在政論節目「少康戰情室」上表示，對於美國近來常釋出大陸要攻台訊息，萬認為，這些情資相當可貴，當然有其參考的價值，但台灣也要注意到，這樣的情資是否會造成兩岸越來越敵對態勢，假若兩岸越發敵對，誰會在當中得利，這是大家需要思考的議題。

其次，萬美玲指出，如果兩岸敵對結果是發生戰爭，就是大陸跟台灣兩方要面對的結果，不過，現在外界也提到很多大陸年輕人不想當兵，可是相對的台灣也有一樣的情形。

萬美玲稱，像國防部日前表示考慮要延長役男役期時，自己就聽到很多家長來跟她說，「自己小孩能不能提早入伍」，因為這些家長非常擔心的是，現在當兵只要四個月役期，萬一以後延長兵役，小孩當兵碰上兩岸戰爭時要怎麼辦；萬美玲直言，「這是現在年輕人的聲音，也是家長的擔憂」。

針對馬英九在馬習會六周年所發表的看法，萬美玲強調，的確如果說六年前要說兩岸會開戰，大部分人民都不這樣認為，可是現在確有這樣的擔憂；萬認為，現在真正在角力的是中美兩方，台灣雖然不畏戰、不怯戰，但也不能引戰求戰，兩岸還是要在和平的情況下，重啟談判。