雙座殲-20隱形戰機

中方殲-20雙座戰機據說最近已首飛，軍事專家7日說，這款全球第一架雙座隱形戰機所運用的創意，可能改變戰爭方式，並引領世界。

據中方官媒《環球時報》7日報導，《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）5日說，社群媒體微博上當天出現的影像顯示，雙座殲-20黃皮原型機似乎已從成都飛機工業集團製造廠旁的機場首飛。

而有關雙座殲-20首飛的消息傳出前，10月底已出現未經證實的照片和影片首度顯示，它在跑道上滑行。事實上，戰機在試飛前不久，通常會進行滑行測試。觀察家說，如果報導屬實，意味一般所謂的殲-20S或殲-20B成了世上首架研發完成並飛行的雙座隱形戰機。

殲-20的總設計師楊偉今年9月底在珠海航展中被問及殲-20是否會衍生出雙座機型時，他回應道，「現在有雙座機嗎？假定有的話，殲-20雙座機一定不是教練機，一定是為了裝備提升而研製的。」

而中方空軍軍事專家傅前哨6日在社群媒體上說，殲-20S可能改變未來戰場布局，同時啟發並引領其他國家也研製下一代隱形戰機。

另一方面，《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男7日說，在較複雜的戰鬥狀況下，雙座殲-20的另一名駕駛就像在轟炸機上執行地面或海上攻擊任務一樣，能發揮額外的作用。此外，他說，另一個可能就是雙座殲-20能用來控制無人忠誠僚機。由於無人機上搭載了各式武器，以從事地面與海上攻擊，空對空戰鬥，還有電子干擾等廣泛的任務，因此只有一名駕駛是不夠的。

不過，王亞男預測，從副駕駛座收集到的戰鬥資料經過分析，可以用來訓練人工智慧，最終就能取代副駕駛。