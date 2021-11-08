台積電在總裁魏哲家拍板下確定赴日設廠，預計明年開始建廠，2024年投入生產，日媒曾曝光此次總投資金額達1兆日圓（約新台幣2433億），而日本政府則會補助一半約5000億日圓（約新台幣1216億），近日此事再有進展，日本政府打算在12月提案修法，為半導體廠商設廠提供更詳細的規劃與補助規定。

日經亞洲評論報導，全球晶片荒問題未解，引發消費性電子、汽車產業等全面性的供應鏈中斷狀況，包括美國、歐洲等在內的世界各國都將晶片缺貨視為國安議題，日本也期望能復興失落的半導體產業，台積電設廠將是重要一步。

報導指出，日本政府將尋求更新目前適用於發展5G無線技術企業的法律，未來修訂後，要將半導體業者視為優先重點補助領域，並確保在2021年度的補充預算中獲得約數十億美元的資金，得以在新能源與產業技術開發組織下設立一檔補貼基金。

若順利完成修法，台積電將成為首個受益的半導體廠商，預計未來會有更多廠商受惠。報導也提到，合格廠商能獲得補助，但也必須遵守相關規定，包括保持穩定的生產、投資與技術研發，廠商也可能被要求在短時間增加產量，並被要求遵守法律規定，以防機密外洩。

報導指出，台積電的日本新廠預計以22及28奈米的特殊製程為主，這些晶片並不屬於先進製程，不會使用在智慧手機上，而是用於其他電子產品，包括汽車與電器等。

日本對台積電赴日投資相當重視，日本經濟安保省大臣小林鷹之先前受訪時曾表示，台積電設廠只是日本復興半導體產業的第一步，未來需要建立與大陸、美國匹敵的長期策略，否則日本將沒有復興半導體業的希望。