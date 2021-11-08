原本預估將因腹部拉傷缺席1周的湖人「小皇帝」詹姆斯，如今恐怕需要更久時間回歸了！根據《The Athletic》記者奧拉姆8日引用前湖人首席訓練員迪弗朗西斯科說法，詹皇這次遭遇的腹直肌拉傷，可能會讓他至少缺席1到2個月時間。

「詹姆斯是腹直肌拉傷，這種傷勢一般需要4到8周時間恢復，尤其以他打球方式，我認為他很難在4周以內回歸，」迪弗朗西斯科表示，「這種傷痛很麻煩，可能在止痛情況下透過休息很快就可回歸，但假如你回來太早，非常容易復發。」

迪弗朗西斯科也沒打算把話說得太死，「我希望自己被證明是錯誤的，就像我之前所說過的，這一切取決於詹姆斯腹部的拉傷程度分級，看看到底算是幾級，我希望詹姆斯只是最基本的一級拉傷，這樣他回歸的時間絕對可以提前一點。」

目前詹姆斯本季已經缺席4場比賽，其中兩場是右腳踝扭傷，畢竟他已經36歲的「高齡」，湖人對他的傷勢採取相當保留態度，自從2018年加盟湖人以來，詹皇的例行賽出賽比例是74％，比起過往他的出賽比例至少92％已經低上許多了。