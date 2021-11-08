1~4月健保給付視訊診療前10名科別。

5~8月健保給付視訊診療前10名科別。

中醫科視訊診療前10大主診斷（5～8月）。

治療新冠肺炎的「清冠一號」被視為台灣之光，至今未納入健保給付，亦無公務預算支應，屬自費用藥，不過近期卻傳出有中醫透過視訊診療，為染疫者開藥，以分拆成分手法合法申報健保，不僅變相吃健保，也引發健保為新冠肺炎治療買單的疑慮。民間團體呼籲，政府應以公務預算支應治療費用，避免「吃健保豆腐」。

衛福部年初開放隔離檢疫、自主健康管理者使用視訊診療，5月擴大至門診民眾使用。與1-4月相比，中醫科在5-8月間從第十大科別升至首位，就醫人次3.8萬人，醫療費用超過2800萬點，其中主診斷最多是過敏性鼻炎，達3854人次、逾340萬點。而衛福部在5月18日核准第1家藥廠「臺灣清冠一號濃縮製劑」專案製造。中醫科申請件數突然增加，與清冠一號核准製造，有時間上的巧合。

督保盟發言人滕西華表示，中醫不同於西醫，藥品是論日申報，日額費約20、30幾塊。「清冠一號」如單純賣組合，不可能報健保，成本划不來，但若是賣成分，按組成來報，如魚腥草、黃芩等，再自行調劑，若調劑的是健保給付的科學中藥，是可以申報健保不一定違法，如果相關成分的確作用在呼吸系統，符合上呼吸道疾病的診斷別，也沒問題，但若是申報其他上呼吸道疾病藥品，卻開立「清冠一號」，就會涉虛、浮報。

健保署醫管組專委韓佩軒表示，「清冠一號」非健保給付藥品，若醫療院所為提供民眾使用而以別的藥品申報，或捏造就醫行為，將涉違反健保特約管理辦法，屬於浮報或虛報，健保署若接獲投訴，一定會查處。

滕西華表示，新冠肺炎確診者的治療應由公務預算支應，中醫師若於視訊診療中接觸到確診病人，不可能放任不管，還是要治療。她認為這不是中醫師的問題，而是疾管署應為這筆治療費買單，否則就是「吃健保豆腐」。

醫改會執行長林雅惠表示，中藥材拆除申報難以追查，但政府已公開「清冠一號」主要由10種成分組成，要勾稽非難事，政府可了解多少處方用於確診者、多少用於非確診者，再思考對策。疫情期間，用於新冠肺炎的治療應以公務預算支應，但若未來流感化，成常態性疾病，則可思考是否由健保給付。