【愛傳媒蔡詩萍專欄】我真的覺得顏清標一家，是地方的一霸，是典型的大派系，如果國民黨要談改革，實在不該跟他們掛得太深。

然而，當我看到，執政黨傾全力要拉下顏家，要「抹黑顏家」時，我又不免要誠心建議，顏家你就不要再猶豫，再等待了，就宣布投入補選吧！讓台中二選區的選民，來決定，誰適合代表他們進立法院吧！

看似一個矛盾的判斷，然而，不正因為，兩個政黨都沒有「誰比誰更清純」的尷尬嗎？

罷掉了陳柏惟後，民進黨立刻整軍動員，徵召前不分區立委林靜儀上陣，可謂志在必得，或至少不讓國民黨那麼輕鬆贏！台中市二選區，國民黨有沒有機會贏呢？！有，但絕對不輕鬆。這恐怕是發起罷免陳柏惟的人，始料未及的。

為何說有機會贏，但絕不輕鬆呢！這選區，顏家家大勢大，地方經營紮實，是地方型豪門世家，選舉會贏是常態，輸才是意外。

但，正所謂，天下大勢，合久必分，分久必合，因為是地方豪門，扎根基層，會贏是常態，會輸是意外，因而，「意外」才值得進一步關注，值得顏家，值得國民黨，好好去想想，怎麼回事？發生什麼事？

明年一月的補選，時間很趕了，外人要在這選區，異軍突起，並不容易，然而，事情往往會在弔詭處，露出玄機，當年陳柏惟何以能突破顏家勢力範圍，創造奇蹟？

除了，顏家輕忽外，當然是民心有思變的潛在條件，尤其年輕人返鄉投票！回顧當時，必須說，蔡英文連任激起的「抗中保台」，確實帶動了選情，一路壓著國民黨打，陳柏惟能贏，「新人新希望」是行銷策略上的贏，但，整體氣勢上藍消綠長，才是重中之重的關鍵！

明年一月的補選，只是一場選舉，卻必然全國矚目，因為只有那一場！綠營肯定精銳盡出，上自蔡英文、賴清德、蘇貞昌，下至各方綠營精英都一定會趕赴台中二選區，為林靜儀拚選舉，這對顏家而言，絕對壓力很大。

至於，空戰的推波助瀾，乃至於，國家機器的全面介入，都不是不能想像的事！這幾天，不就一再爆發顏家的「黑歷史」新聞嗎？

顏家至今，仍未積極表態要不要投入補選，很可能，是考量到這樣的，無所不在的打壓。然而，顏家能怎麼辦？

當初，要罷免陳柏惟時，不就應該要想到這些可能的事態發展，不是嗎？顏家在地一霸，若不接這棒子，誰能接呢？

我之前已經分析過了，其他人，倉促接手，不但要考慮顏家是否全力輔選，還要考慮即便贏了那兩年之後呢？再把棒子還給顏家嗎？還是，繼續連任？那除非顏家決定放棄經營立委這一塊！？可能嗎？

所以，台中二選區這場補選，顏家完全不可能「置身事外」了，也沒有那麼多「想東想西」的「美國時間」了！

顏家只能跳進去，完成罷免了陳柏惟後的「這不得不接手的一棒」！否則，顏家此後，會更被選民瞧不起，被綠營看破手腳！

當民進黨已經旗正飄飄，大軍群集於台中二選區，而它的外圍空戰部隊早就劍指顏家，全面吹起攻擊號時，國民黨若在「明知是顏寬恒」卻仍陷入「還在徵詢」的泥淖中，那無疑是浪費時間，讓民眾覺得很無聊而已！

顏家，顏寬恒，沒有退路了，只能挺身而出，接下罷免陳柏惟之後，這必然要走完的接下來這一棒！其實，這場補選跟罷免陳柏惟在形勢上，仍舊有所不同。

罷免陳柏惟畢竟還是「台中二選區」的立委是否稱職的選擇，所以，台中市長盧秀燕難以表態，其他藍營諸侯也不好插手太多。可是，補選則大大不同了。

這是藍營必提名，綠營已徵召的「藍綠對決」，是藍綠在2022地方選舉的前哨戰，藍綠都要比一比自己的氣勢，趁機練一練兵團作戰。

所以，顏家也沒什麼好多想的，藍營人馬一定會把這一戰，當成大選的風向球，原先在罷免案上不好表態的，在這次補選上，只能為黨為藍營，而站在執政黨的對立面上，他們同樣也沒有退路，所以，顏家還猶豫什麼呢？

民進黨當然希望沿用「價值論」來突出林靜儀的高度，但這畢竟也只是一場補選，只是要選一位替台中市二選區服務的立法委員而已，這個「很地方」「很務實」的角色，顏家未必不能論述，不能扛起來啊！

顏家的形象有爭議，是事實，不過，民進黨一旦傾全黨之力，傾執政之力，去「黑」顏家時，也許民意的槓桿，還是可以有不同之思索的。

但，前提是，顏家，顏寬恒，你們不能再猶疑了！這跟媽祖無關，跟你們敢不敢「以一家之力，對抗新黨國」有關！

當然，如果「被黑的歷史」均屬事實，那又另當別論了！

作者為知名作家

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