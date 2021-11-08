「反萊豬」等4大公投案將於12月18日舉行，民進黨自10月底起也開始下鄉舉辦說明會，副總統賴清德及桃園市長鄭文燦的主場也備受關注。民進黨桃園市立委黃世杰昨日表示，自己預計將會動員千人到場，民進黨台南市立委郭國文指出，賴清德確實在台南還是很受鄉親支持。民進黨台北市立委何志偉說，台北公投討論度不高，盼賴清德、行政院長蘇貞昌加持炒熱。

賴清德及鄭文燦被視為2024民進黨總統候選人的大熱門，因此這次民進黨為1218公投案，所舉辦的全國公投說明會，其中台南、桃園立委動員數等組織實力也備受關注，外界也認為除公投說明外，也將是兩人的「實力展演」。而下鄉第一場說明會選在10月30日於桃園市三民公園舉辦，現場來了3千人，也被解讀為鄭文燦「秀肌肉」。

將在11月17日晚上於桃園觀音區新坡夜市舉辦千人公投說明會的黃世杰指出，各縣市地區狀況不同，每個區域立委都會依照現況去做調整，若因此要求每個人都要動員出多少人數，基本上不太可能，自己也沒有收到這樣的指令。

黃世杰表示，自己的公投場將與地方議員合辦，也牽涉到場地規畫、容納人數等因素，而外界關注的動員多少人的問題，其實有點倒果為因，目標應該放在多少人、多大場地，才符合各區人口現況，並能夠做最好的政策說明，才是重點。

將於11月13日下午於台南善化多功能活動中心舉辦千人公投說明會的郭國文指出，中央黨部日前表達希望立委場的低標是5百人，高標1千人，大概就是朝這個人數來動員。

郭國文說，公投議題在南部也比較冷一點，動員上確實較為不易，但台南將會請來賴清德和蘇貞昌，預料鄉親都會很想見到賴，因此對於當天達到千人的目標抱持樂觀。

將於11月10日晚上於士林前港公園舉辦公投說明會的何志偉表示，公投議題在台北討論度不高，希望藉著賴清德、蘇貞昌來把氣氛炒熱，距離公投還有一個月，再來慢慢加溫。