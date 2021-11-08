美股屢創新高 美股基金10月報酬率搶眼 09:152021/11/08 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國經濟面臨通膨躥揚與新冠肺炎疫情憂慮，但仍難掩美股多頭勢力，三大指數迭創新高，10月美股共同基金與指數股票型基金（ETF）報酬率達5.7％，讓10月成為2021年迄今表現最佳的月份。 根據Refinitiv Lipper統計，美股基金10月平均報酬率達5.7％，將2021年迄今的報酬率推升至21.1％。同期全球股票基金漲幅為2.9％，2021年來漲幅達10.3％。 相較之下，10月投資級債券基金的報酬率下滑0.1％，2021年迄今跌幅為1.2％。 無限QE 美今年IPO超旺 貨櫃三雄 Q3財報吸金 #報酬率 #迄今 #美股 #美股基金 #報酬率達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆斯克做民調 逾半數挺賣股 04:102021/11/08 全球財經 今年基金績效前十強 台股奪8席 04:102021/11/08 投資理財 11／12 MSCI季度調整 法人：台股影響有限 04:102021/11/08 證券．權證 操盤心法－Fed縮減購債 台股表現向上 04:102021/11/08 證券．權證 外資狂補 鎖定5族群 04:102021/11/08 投資理財 台股上周成交值 創九周新高 04:102021/11/08 投資理財 公用事業基金 3題材添動能 04:102021/11/08 專題周報 優質消費股 逢低撿便宜 04:102021/11/08 投資理財 五族群點火 指數挑戰前高17,633點 04:102021/11/08 財經要聞 《金融》台股10月波動劇烈 外資小幅淨匯出44億元 07:442021/11/08 財經 《半導體》穎崴10月營收登次高 成長動能看旺 07:442021/11/08 財經 財經熱門新聞 錯怪台積電了！蘋果「神話」破滅 iPhone大缺貨原因曝光 - 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 航運、面板賣了別回頭 美中又槓上讓這幾檔夯到爆 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。