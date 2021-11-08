儘管美國經濟面臨通膨躥揚與新冠肺炎疫情憂慮，但仍難掩美股多頭勢力，三大指數迭創新高，10月美股共同基金與指數股票型基金（ETF）報酬率達5.7％，讓10月成為2021年迄今表現最佳的月份。

根據Refinitiv Lipper統計，美股基金10月平均報酬率達5.7％，將2021年迄今的報酬率推升至21.1％。同期全球股票基金漲幅為2.9％，2021年來漲幅達10.3％。

相較之下，10月投資級債券基金的報酬率下滑0.1％，2021年迄今跌幅為1.2％。