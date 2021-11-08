台股累計今年初開盤迄今共205個交易日，集中市場總成交值為82兆7375.24億元，日均值為4035.98億元，股票成交量週轉率為179.14％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：航運股、電動車股、電池材料股、ABF載板股、泛特斯拉概念低軌道衛星等，看本周台股指數區間為17000-17400點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.聯準會正式宣布11月開始縮減購債每月減少150億美元，預計2022年中結束，這些都在市場預期內，鮑爾給華爾街2個耶誕禮物，一是重申通膨只是暫時性情況，預估明年就會下滑，TAPER期間不必要緊縮抑制通膨；二是重申投資者不應將Taper結束後就會升息，一切要看當時經濟數據而定。

2.9月起大盤每日均量約3000億元，近日航運股轉強，良性類股輪動；費城半導體指數元宇宙概念激勵NVIDIA、高通等大漲，化解供應鏈問題，量能放大將有助指數突破以及站穩17200點下降壓力線。

3.10月大漲的元宇宙概念、電動車零組件、低軌衛星題材概念股其財報獲利成長有限，市場一度認為投機風險驟增，但Q3股價大幅修正的科技股與航運股，近日公布財報遠優於市場預期，且Q4展望樂觀，投機與投資同步增溫，對台股市場氣氛是正面效果。