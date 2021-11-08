隨著新冠疫苖加速推展，以及澳洲最大城市雪梨數百萬居民將迎來進一步解封之際，該國將自周一起開始施打輝瑞的新冠疫苗加強劑。

雖然剛開始澳洲的疫苖接種進度普遍落後目標，但自7月起開始拔腿狂奔，因為Delta新冠變種病毒在澳洲東南部地區引爆了第三波大規模疫情，迫使當地進入長達數個月的封鎖。

雪梨和墨爾本是澳洲最大的城市，也是在這一波新疲情下受創最嚴重的城市，但在持續擴大疫苖接種後，現在正逐步放寬防疫限制。

以雪梨為首府的新南威爾斯州，自周一起居民的生活將幾乎恢復正常。該州16歲以上人口已有近90%完整接種了兩劑疫苗。

澳洲聯邦衛生部長杭特（Greg Hunt）表示，澳洲將在周一正式開打新冠疫苖加強劑，而在此之前，老年照護中心和一些醫護衛生人員接種的第三劑已經超過17.3萬針。杭特在接受媒體訪問時表示：「所以我們有了一個非常好的開始，這對澳洲人而言是一個很好的開始，也是一個好消息」。

自周一起，澳洲將開放18歲以上且距離接種第2劑已至少6個月的人施打加強針。截至周末，澳洲兩劑疫苗的完整接種率已經超過80%。

澳洲目前的新冠病毒確診數約為18萬1600例，染疫死亡人數為1827人，仍是數字最少的已開發國家之一。

周一澳洲大多數新染疫病例仍出自於墨爾本所在的維多利亞州，其單日新增病例為1126例。其鄰近的新南威爾斯州新增187例。其他州和領地為零確診或僅出現零星病例。