聯合國世界糧食計劃署今天表示，由於全球各地飢餓人數激增，阿富汗又多300萬人食不果腹，在43個國家處於饑荒邊緣的人數跟著上升到4500萬人。

世界糧食計劃署（World Food Programme WFP）表示，這個數字之所以從今年稍早的4200萬人攀升至此，是因為一項糧食安全評估發現，在阿富汗有另外300萬人面臨饑荒。

一段引述自世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）的話提到：「數以千萬計的人正凝視著無盡深淵，我們面臨衝突、氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這些都讓極度飢餓的人數增加。」

畢斯利才剛訪查過阿富汗，他說：「最新數據顯示，目前有超過4500萬人正瀕臨饑荒。」世界糧食計劃署在阿富汗援助的人數已增至近2300萬人。

他補充說：「燃料成本上漲、糧食售價飆高、肥料變得更貴，這一切都加劇了新的危機，像是正在阿富汗發生的險情，以及葉門、敘利亞長期存在的緊急狀況。」

世界糧食計劃署表示，避免世界各國走向饑荒的成本，從今年稍早的66億美元提高到目前的70億美元，同時警告說，傳統的資金流已捉襟見肘。

面臨嚴重糧食危機的家庭，正「被迫做出毀滅性的選擇」，包括讓孩子提早結婚、讓小孩輟學，或餵他們吃蝗蟲、樹葉、仙人掌。

世界糧食計劃署稱：「在此同時，從阿富汗發出的報導指出，許多家庭為求生存，被迫賣掉他們的孩子。」

世界糧食計劃署提到，阿富汗歷經多次旱災，加上經濟崩潰，都讓這些家庭邊緣化，敘利亞也有約1240萬人不知道自己的下一餐在哪裡，這個數字是敘利亞10年內戰以來最多。

總部在羅馬的世界糧食計劃署還表示，衣索比亞、海地、索馬利亞、安哥拉、肯亞、蒲隆地等國，嚴重飢餓的人數也在增加。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1101108