女星小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）大方公開戀情後，小倆口定居墾丁，在墾丁大街擺攤賣雞翅，生意好到開放宅配服務，親力親為的兩人忙到不可開交。不過，日前有廠商直接找到他們住家求合作，讓小嫻很不開心，在臉書喊話：「請不要直接來家裡找我們！」

小嫻7日發文透露，最近有廠商沒有事先告知，就到家裡找她和金剛，「我們的家是我們的私人空間，平常在家就是不想被打擾，如果真的想談合作，用這樣的方式只會反效果，任何人都一樣。」而且對方先看小嫻直播確認她在家，直接駕車停在門口，「到底是誰告訴你我們住哪裡？這樣真的會造成我們的困擾。」

小嫻說，金剛因為人太好，不好意思拒絕對方合照要求，「如果是我，會馬上請你離開，不管你名片頭銜是什麼。」她嚴肅地表示，從現在起關閉私訊功能，如果要談合作，一律請先聯絡經紀人，「拜託大家不要再打聽我們住哪裡？可不可以給一點私人隱私空間。」

小嫻和金剛的雞翅事業越做越大，投入宅配市場後，雞翅經常一上架就被掃光，得每天處理訂單、煮雞翅及包裝、黏紙箱和送貨，沒有空餘時間再出去擺攤。