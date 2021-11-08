一輛飼料車今天清晨失控衝撞國道彰化系統交流道北向出口護欄後，駕駛受困在變形的車頭，高懸在聯絡道半空中，國道一號來往駕駛都能看到驚悚畫面，所幸最後駕駛幸運獲救。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛飼料車今天清晨失控衝撞國道彰化系統交流道北向出口護欄後，駕駛受困在變形的車頭，高懸在聯絡道半空中，國道一號來往駕駛都能看到驚悚畫面，所幸最後駕駛幸運獲救。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛飼料車今天清晨失控衝撞國道彰化系統交流道北向出口護欄後，駕駛受困在變形的車頭，高懸在聯絡道半空中，國道一號來往駕駛都能看到驚悚畫面，所幸最後駕駛幸運獲救。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛飼料車今天清晨失控衝撞國道彰化系統交流道北向出口護欄後，駕駛受困在變形的車頭，高懸在聯絡道半空中，國道一號來往駕駛都能看到驚悚畫面，所幸最後駕駛幸運獲救。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛飼料車今天清晨失控衝撞國道彰化系統交流道北向出口護欄後，駕駛受困在變形的車頭，高懸在聯絡道半空中，國道一號來往駕駛都能看到驚悚畫面，所幸最後駕駛幸運獲救。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛飼料車今天清晨失控衝撞國道彰化系統交流道北向出口護欄後，駕駛受困在變形的車頭，高懸在聯絡道半空中，國道一號來往駕駛都能看到驚悚畫面，所幸最後駕駛幸運獲救。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

超級驚險，國道警即刻救援！國道一號銜接國三彰化系統交流道北上出口，8日上午有一輛滿載飼料的大貨車，疑似失控自撞護欄，整輛車失速直接衝撞出內側護欄，車頭撞爛幾乎斷裂高懸在6公尺半空中，而駕駛人還受困其中，隨時可能墜落畫面看來十分危急，國道警方緊急出動吊臂車到場，耗費1個多小時，終於將駕駛救出送醫，所幸仍有意識，無生命危險。

國道警第三大隊交通組長張弘杰指出，國道1號中山高速公路北向彰化系統出口匝道，今天清晨6時40分左右，發生一輛飼料車自撞護欄事故，車頭衝破護欄，懸掛在高架橋、看來搖搖欲墜，幸好車頭仍與車斗相連，並無立即危險，警方出動吊臂車到場排除事故，直到8時許才將駕駛救下，並由救護車緊急送往彰基搶救。

事故發生當時，整輛飼料車車頭與車身僅剩一小截連結軸相連，畫面十分驚悚，車頭車體零件散落到下方國道內外側車道路面，正值上班尖峰時段，車陣回堵十多公里，受傷的駕駛重傷卡在車頭裡面，更讓路過駕駛人看得膽戰心驚、驚呼連連。

彰化縣消防局總計出動6輛消防車、3輛救護車，21名人力，並派出雲梯車在平面道路待命救援，卻因車頭高懸半空中、救援困難，最後又請來民間吊車業者到場支援，總算順利破壞車門，將受困眾人合力總算將人順利救下。

國道警方為處理這起事故，封閉國一南向的三個車道及國一北向的內側車道，受困在變形車頭內的飼料車駕駛於8時2分被救出，尚有意識，被送往彰化基督教醫院搶救中，由於現場事故仍在善後中，提醒用路人及早改道。