國民黨「核四重啟」立場不一 朱立倫最新回應｜2021.11.08

向蔡英文下戰帖 朱立倫：別躲在讀稿機、發言人後面

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4項公投案年底登場，國民黨主席朱立倫喊出「4個都同意」，並喊話總統兼民進黨主席蔡英文一起辯論，不然躲在讀稿機之後、發言人之後不是最好辦法。

朱立倫今（8）日前往金門進行公投街講，一早在松山機場受訪時強調，「四個同意，台灣更美麗；四個同意，台灣謝謝你」。他表示，都希望大家能把民意展現出來，國民黨提出的反萊豬公投是為了食安，公投綁大選希望省時又省錢；另兩個由民間團體提出的公投，目的是環保跟能源，也希望大家能支持。

對於下戰帖辯論一事，朱立倫表示，民進黨蔡英文主席既然已經認為公投是全民大家一起來，身為黨主席就不要躲在讀稿機之後，我們一起來辯論，只要她願意出來辯論，把所有民眾關心的民生議題，越辯真理越明，否則躲在讀稿機、發言人之後不是最好辦法。

而國民黨籍宜蘭縣長林姿妙日前表態反對核四重啟，新北市長侯友宜也持保留態度。朱立倫再次強調，四個都同意是我們共同目標，但兩個是黨提出的政策，相信所有黨籍公職人員都會支持；而兩個民間團體提出的，不管是核四或藻礁議題，我們表示尊重也支持，也尊重不同意見。

此外，對於行政院長蘇貞昌猛攻核四重啟議題，酸改口供。朱立倫回擊，稱蘇院長為保官位口不擇言，「拜託院長，你不要忘了你是行政院長，不是蘇大律師」，不是用這樣惡毒口語面對在野黨主席，全民都在看，對於四大公投議題，不管是在野黨或民間團體提出，都請以尊重的態度，用溝通、辯論的方式，而不是用諷刺、謾罵的方式。