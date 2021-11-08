台灣高鐵公司今天起每週提供1016班次服務，達到COVID-19疫情防疫3級警戒前水準，並同步恢復自由座。

台灣高鐵配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫3級警戒，5月下旬開始陸續減班，曾減至每週556班，同時取消自由座，疫情趨緩才漸增班，今天起恢復到3級警戒前水準。

根據台灣高鐵10月18日發布的訊息，今天起每週提供1016班次旅運服務，並同步恢復自由座，以更充足運能提供旅客便捷的旅運服務。

台灣高鐵指出，恢復自由座服務後，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡/一卡通聯名卡的旅客，可使用票卡直接進站搭乘自由座。

台灣高鐵表示，恢復自由座服務後，為避免自由座車廂過度擁擠，通勤尖峰車次的自由座車廂數將視需要調整為4至8節，並視旅運需求增開臨時加班車，必要時實施自由座車廂人潮管控，或開放對號座車廂玄關供自由座旅客站立。（編輯：戴光育）1101108