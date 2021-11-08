長短料致使客戶訂單遞延，臻鼎-KY(臻鼎科技控股公司)(4958)第4季營運可望續旺！臻鼎-KY表示，第4季營運有望逐月走高，單季有機會是今年營運的高峰，公司也加速進行擴產，預估今年資本支出將高於去年。

電子產業供應鏈長短料問題未解，且大陸地區供電不穩定，致使訂單生產遞延，臻鼎-KY 10月合併營收163.18億元(約5.84億美元，年增12.63%)，月增5.61%，年增7.41%，為今年單月新高，累計前10月合併營收為1148.99億元(約40.96億美元，較去年同期成長33.43%)，較2020年成長25.89%。

臻鼎-KY表示，第4季營運有望逐月走高，單季有機會是今年營運的高峰。

臻鼎-KY持續落實「One ZDT一站式購足」策略，不僅持續擴大產品線，全球新專案投資計畫亦持續進行，以完善全球布局，今年陸續開展四座新園區建設，包括：台灣高雄、大陸深圳、大陸淮安及秦皇島都啟動擴產。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，台灣高雄路竹科學園區新廠於5月29日動工，主要是軟板與先進模組組裝生產線，預計2023年4到5月完工，隨後裝機認證，在2024年加入生產；大陸深圳禮鼎園區IC載板(ABF)廠預計後年加入生產、大陸淮安第三園區投資高階HDI(含MSAP)及大陸秦皇島禮鼎園區投資IC載板(BT)預計明年第3季加入生產。

值得一提的是，全球各大品牌廠日益重視供應鏈的環保節能減碳，臻鼎-KY製造生產過程實施多項節水創新專案，為了可持續的水管理與公開透明的水揭露制度，2019年開始進行水資源管理聯盟(Alliance for Water Stewardship AWS)標準實施作業，各園區分別於2019及2020年取得AWS白金級認證，截至目前為止，全球ICT產業中僅有9家獲得白金級證書，臻鼎-KY就拿下4家，創下業界首例，淮安廠區亦已加裝太陽能板採用綠色能源，優異的綠能環保表現將有助於臻鼎-KY未來接單。

臻鼎-KY去年資本支出約216億元，預估今年資本支出將高於去年。