台股2021年以來仍維持17％以上的漲幅，排名全球第二，最後兩個月是否能維持排名？金管會主委黃天牧8日上午在立法院受訪時表示，台股基本面良好，國內投資人也對台股很有信心，現在就看11月公布的上市櫃公司10月營收及前三季財報。

對於外資對沖基金近期都賣超台股，及10月外資小幅淨匯出1億多美元，黃天牧強調，如果沒有交易違法的情況，就是尊重市場機制，外資買超或賣超都是市場的正常行為；資金進出亦自由化，外資或許會先將持有部位賣掉，到他其他國家去投資，有的時候又會再進來，這都是正常的現象。

對於台股資金動能，黃天牧表示，不會只看11月、12月這種單月的外資進出，他認為台股基本面良好，國內的投資人對台股也很有信心，一向強調對台股很有信心的黃天牧說：「投資人就是注意風險，審慎選股。」即台股仍是極具投資價值，只是投資人要注意相關投資風險。

台股仍站穩1萬7千點以上，從年初至今漲幅17％以上，僅次美股，對於台股是否能持續維持此強勁力道到年底？黃天牧表示，要看上市櫃公司10月營收及第三季的財報，投資人可以從實際數字去，檢視台股的基本面。金管會就是建構良好的制度，維持股市交易秩序的平順。