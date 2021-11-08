RICKY RUBIO HAS A CAREER-HIGH 37 POINTS! #LetEmKnow pic.twitter.com/Ma6XebWYXX — Cleveland Cavaliers (@cavs) November 8 2021

整個紐約麥迪遜花園廣場球迷只能呆看騎士替補後衛盧比歐上演火力秀！盧比歐8日全場投19中13，含誇張的三分球投9中8，除了攻下生涯新高37分，更有10助攻、3籃板，幫助騎士最後以126比109轟翻地主尼克，笑納本季第7勝(4敗)。

原本打完上半場，騎士還以56比57落後，但在第3節，盧比歐帶起全隊強大外線火力，不僅他屢屢投進三分球，就連莫布利、加蘭、賈瑞特艾倫等人也投入火力，騎士單節轟進33分，且讓尼克只拿18分，隨後騎士就保持領先優勢到終場。

騎士今天不只光看盧比歐一個人大爆發，今年選秀探花莫布利也有投15中11，拿26分、9籃板、5助攻、1抄截與1火鍋的全能發揮，再次證明騎士今年選秀會「挖寶」成功，賈瑞特貢獻18分、17籃板的雙十數據，加蘭16分、5助攻。

尼克以蘭道爾19分、7助攻與7籃板表現最佳，取代肯巴沃克(輪休)先發上場的「飆風玫瑰」羅斯17分、5助攻，佛尼爾15分，奎克利12分，尼克吞下本季第4敗(6勝)，東區排名也從原本的第5滑落到第7，勢必趕緊找到重新振作方案。