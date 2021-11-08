兩位進入職業生涯後段的大投手薛爾瑟(Max Scherzer)、韋藍德(Justin Verlander)現在都成為自由球員，MLB官網資深作家Anthony Castrovince大膽預測舊金山巨人將會出手簽下這兩人！巨人今年例行賽107勝刷新隊史紀錄，力壓106勝的老對手道奇而坐上國聯西區王座，但在季後賽首輪（分區系列賽）敗給道奇。

身為巨人宿將的捕手波西(Buster Posey)宣布退役，一壘手貝爾特(Brandon Belt)、內野手布萊嚴(Kris Bryant)成為自由球員。巨人放棄先發投手奎托(Johnny Cueto)的球團選項，另有投手高斯曼(Kevin Gausman)、伍德(Alex Wood)、德斯可拉法尼(Anthony DeSclafani)都進入自由市場。巨人隊預計會簽回貝爾特與布萊嚴，同時一定要解決先發投手的空缺。

37歲的薛爾瑟今年繳出15勝4敗、2.46自責分率，還成為國聯賽揚獎的熱門人選。國聯分區系列賽最終戰G5的第9局就是薛爾瑟登板關門，幫助道奇收拾了巨人。

韋藍德明年開季前就滿39歲，他今年因為韌帶手術整季報銷，去年也只投了1場比賽。但韋藍德在2019年，也就是他最近一次完整的球季摘下了美聯賽揚獎，外界預估他的戰力還是很強，太空人給予他1年1840萬美元的合格報價。

薛爾瑟、韋藍德都是拿過世界大賽冠軍的投手，兩人2010-14的5個球季是隊友，在那期間各拿1座美聯賽揚獎，4度打入季後賽、1次世界大賽（輸給巨人）。如果韋藍德拒絕太空人的合格報價，將有機會與老戰友薛爾瑟團聚一同爭冠。