近年來共享汽機車正夯，但有一名男網友卻表示，承租共享電動機車，沒想到才打開車箱，發現上一個承租者，將用過的安全帽隔離浴帽丟在車箱內，令他忍不住搖頭，「第一時間我以為看到水母」，更透露以前還遇過最噁心的是，不知道擦過什麼液體的衛生紙，「共享機車不是你的機車好嗎？」

原PO昨（7）日於臉書社團《爆怨公社》抱怨，在路邊承租共享機車，豈知當他打開車箱，要將安全帽拿出時，卻發現一個使用過的隔離浴帽，他當場傻眼「浴帽戴完可以順手丟一下嗎？我還以為看到水母」。

上一個承租者將用過的隔離浴帽丟棄在車廂內。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，除了浴帽之外，過去還遇到相似經驗，包括拿濕紙巾纏把手不拆、飲料喝完後，空罐丟在車箱裡、鹹酥雞吃完不丟等垃圾，但最噁心的莫過於，不知道擦過什麼液體的衛生紙，各種低素質，他也痛批「共享機車不是你的機車好嗎？」

貼文曝光後，許多網友看了心有戚戚焉，「就跟UBike的菜籃一樣」、「不是自己的東西就不會去愛惜」、「可見國民教育的失敗」、「還好我知道台灣人的素質，所以我不會去碰共享系列的東西」、「公德心，道德觀已經隨著歲月流逝了」、「記得拍照回報客服」、「我有遇過一台四頂安全帽、附近只有一台而已」、「講個笑話：台灣人素質」。