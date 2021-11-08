12月18日將有4大公投案舉行，中選會近期會陸續辦理5場電視說明會，國民黨原推出黃金陣容，黨主席朱立倫親征，國民黨文傳會主委凌濤昨(7日)表示，距離正式回覆中選會確定名單還有段時間，歡迎民進黨派蔡英文、蘇貞昌上陣，國民黨就可以維持原陣容應戰。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗昨晚在臉書提及，如果在公投日之前，蔡英文有這個膽子接下朱主席的挑戰，那麼他發誓不做一件事情。

楊植斗在臉書指出，蔡英文號稱是最會溝通的總統，卻用盡一切資源反民主丶反公投，整天抹紅在野黨和公民團體，朱立倫主席已下戰帖，蔡英文敢不敢接受最大在野黨的檢驗，出來辯論？還是只敢待在舒適圈，接受綠營支持者的吹捧？

楊植斗認為，執政黨的黨主席願意親自出馬，回應在野黨的質疑，是非常值得肯定，且深具民主素養的行為，如果在公投日之前，蔡英文有這個膽子接下朱主席的挑戰，「我發誓這輩子不罵蔡英文是讀稿機」；但他也說，若是不敢接下挑戰，「不但是讀稿機，簡直就是人型立牌」。

另外，朱立倫今(8日)接受媒體聯訪時表示，蔡英文主席既然已經認為公投是全民大家一起來，那黨主席就不要躲在讀稿機之後，一起來辯論，相信她願意出來，所有民生議題可以越辯真理越明，「躲在讀稿機之後，或者是躲在這些發言人之後，不是最好的辦法」。