Jabra發表Jabra Elite 7 Pro及Jabra Elite 7 Active，為新世代Elite系列的旗艦型機種揭開序幕。延續今年9月份剛推出的核心機種Elite 3及Elite 2，新登台的Elite 7 Pro 及 Elite 7 Active承襲Jabra在真無線技術上的豐富經驗，打造出有別於以往的系列產品，為聽覺體驗開創新境界。

根據市場調研機構IDC近日公布的數據指出，今年第二季全球穿戴式裝置市場出貨量達到1.142 億台，較去年同期增長 32.3%。其中，以耳機類產品為最大宗，相較去年同期增長39.3%。隨著越來越多使用者投入真無線耳機產品，加諸全球居家工作趨勢，相關音訊設備品質需求提升，Jabra期望滿足使用者對真無線耳機的需求與期待，持續發展創新技術及多樣產品選擇，不僅瞄準台灣市場更多元、年輕族群，更看到使用者對清晰通話、音樂聆聽等需求，透過新世代Elite系列，使聽覺體驗躍升新境界，以持續深耕、拓展真無線耳機領域。

Jabra 東南亞暨台灣及香港銷售總監 Daniel 表示，Jabra作為最早推動真無線技術的品牌之一，持續投入發展真無線耳機領域，藉由技術重塑帶來產品創新。我們非常高興將新世代Elite系列帶入台灣市場，期望滿足不同族群使用需求，為更多人帶來全新境界的聽覺感受。