DJI發佈DJI Mavic 3系列旗艦航拍無人機，以「影像至上」為理念將航拍引領至全新高度。Mavic 3是DJI迄今為止影像素質最優的消費級無人機，充分運用DJI積累多年的設計經驗與智慧技術，將幫助全球影像創作者及科技愛好者成就更好的影像藝術，帶給他們更智慧、更安全的飛行體驗。

以影像創作為出發點，Mavic 3革新了多個消費級無人機技術系統。首次引入的雙攝影像系統，主相機為4/3 CMOS Hasselblad相機，搭配28倍混合變焦長焦相機，兼顧高畫質和創作探索之需要。還有為專業用戶打造的DJI Mavic 3 Cine，支援 Apple ProRes 422 HQ 編碼，且內置 1TB SSD。Mavic 3 以先進技術、高效影像工作流以及卓越使用品質讓影像創作者可以更自由地放飛想像力，讓靈感可以抵達更遠的遠方。

DJI 總裁羅鎮華表示，Mavic系列無人機自誕生以來，每一代旗艦都革新了航拍的體驗，也給世界帶來了無數的精彩作品。Mavic 3作為這一系列的第三代旗艦，當之無愧地刷新消費級航拍的體驗新高度。DJI尊敬每一位元影像創作者的熱情與想像力，助力每一個影像夢想。DJI提出影像至上的口號，這既是與所有影像創作者的共振共鳴，也是DJI對Mavic 3的自我定位。我們期待更多精彩創作由此誕生。