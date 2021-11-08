銅箔基板廠騰輝-KY（6672）第三季營收20.5億元、年成長78.8％，毛利率31％，較去年同期提升1個百分點，維持在高檔，稅後盈餘2.3億元，年成長188.8％，單季每股盈餘3.22元，前三季每股盈餘高達10.02元，賺逾一個股本，創下上市以來最佳成績。

今年度以來，騰輝業績屢創新高，其獲利成長主要來自於汽車LED 頭燈滲透率提升消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛、軍工航天材料訂單大幅增加 ，及過往在鋁基板發展的布局今年出現具體成長，開始進入了非照明的新能源領域應用，如車載充電器、動力方向盤、電子引擎部分的渦輪增壓，及大型工具機等領域，穩固了市場領先者的角色，並且掌握住了成果收割期，帶動整體業績連續成長。

展望後市，車用晶片缺口緩解，散熱材料仍為主要動能，配合各國新能源車積極推展趨勢，及散熱基板已通過德國美國多個汽車零組件供應商核可，散熱材料業績進一步推昇，多層HDI製程的低損耗材料，應用在高階筆電上，訂單量已逐步上揚，高階軍工、半導體、mini LED等材料多個新客戶產品送樣測試中，多角並行，未來放量，將為業績注入新動能，未來三項動能齊發具體成長足以期待。