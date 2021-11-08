28歲大陸男星金瀚曾演出多部戲劇，包括《錦繡未央》、《楚喬傳》，儘管時裝造型都十分帥氣，古裝扮相卻遭網友狠批太醜，還形容他長得像深海魚類，他與女星張芷溪去年10月認愛，愛得轟轟烈烈，今年初卻爆出金瀚在酒店找女人，雖然只是烏龍一場如今雙方也在微博發文宣布分手消息。

張芷溪6日晚間突然在微博發文表示恢復單身，「說一下是不想讓大家再誤會下去，未來隨遇而安。」金瀚隨即也祝福女方：「感恩這一程，祝我們大家未來都好好的。謝謝所有朋友的關心」，消息曝光後，不少網友都直呼：「確實配不上美女啊」、「恭喜張芷溪，希望以後擦亮眼睛」。

張芷溪因演出《軍師聯盟》甄宓一角打開知名度，高顏值受到矚目。(圖/翻攝自張芷溪微博)

去年10月金瀚在微博標註張芷溪，大方認愛：「沒有偶像包袱，沒什麼不敢承認」，沒想到3個月後就傳出「烏龍出軌風波」，張芷溪當時氣憤指控他「渣男」，金瀚在她奶奶去世當晚買春，且男方還有另一支手機，裡面全是賣春女子的聯絡資料。

金瀚古裝扮相遭網友狠批太醜。(圖/翻攝自微博)

然而發文不到3小時，張芷溪就刪文表示他們是喝多了吵架，工作室也澄清網路言論都是不實謠言，沒想到如今兩人的戀情還是畫下句點。事實上，金瀚先前在古裝劇《君九齡》中的造型翻車，被網友狂嗆：「每天都被金瀚污染視覺，真的好醜」、「金瀚絕對是我今年看的所有的電視劇裡的男主顏值地板了」，風波不斷。