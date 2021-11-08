新北市樹林區山佳火車站已有120年歷史，為了進一步推廣山佳火車站，山佳社區發展協會近期與龍華科技大學觀光休閒系合作，推出「山佳煤斗車便當」，期盼運用紅麴等在地食材，打造出傳統日式便當。（山佳社區發展協會提供）

新北市樹林區山佳火車站已有120年歷史，為了進一步推廣山佳火車站，山佳社區發展協會近期與龍華科技大學觀光休閒系合作，推出「山佳煤斗車便當」，期盼運用紅麴等在地食材，打造出傳統日式便當。（山佳社區發展協會提供）

新北市樹林區山佳火車站已有120年歷史，和洋式的建築風格、豐富的文化底蘊吸引不少遊客前來探訪，為了進一步推廣山佳火車站，山佳社區發展協會近期與龍華科技大學觀光休閒系合作，推出「山佳煤斗車便當」，期盼運用紅麴等在地食材，打造出傳統日式便當，而便當外盒也以煤斗車造型製作，盼吸引更多火車迷來收藏。

山佳火車站過去曾是載運煤炭的基地，山佳社區發展協會便以此為發想，藉由教育部USR大學社會責任實踐計畫，與龍華科技大學觀光休閒系師生，設計出具有在地歷史意義的商品，決議煤斗車形象設計出傳統日式便當，並在昨日舉行特色商品發表會，希望打造出樹林的另一特色。

樹林山佳地區文史風貌暨觀光發展計畫主持人陳曉偉表示，煤斗車便當外盒是木製材質，加諸以質樸的灰色彩繪，除了象徵早期礦工採礦生活的形象外，也體現了日據時期至1980年代山佳地區的產業文化。

山佳社區發展協會執行長簡玉春表示，煤斗車便當內的食材都是用在地食材，也附加了日式風格進入，便當菜色有紅麴海苔壽司捲、豆皮壽司、玉子燒、草仔粿，盼呼應山佳過往歷史，也希望遊客吃到便當後可以感受先民拓墾的辛勤。

簡玉春表示，煤斗車便當因為外盒需專門訂製、內部食材也須手工製作，因此尚未大規模販售，但在紅麴文化節等當地特殊活動都會亮相販賣，希望藉此打造山佳特色，民眾若需團購也可致電山佳社區發展協會或私訊臉書粉絲團。