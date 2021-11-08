國際原子能總署(IAEA)署長葛羅西(Rafael Grossi)日前表示，核能占全球清潔能源四分之一，核能也是解決全球暖化的方案之一，國民黨立委李德維今(8)日於立法院教育及文化委員會答詢問到，台灣為何走向與國際相反的廢核之路，原能會主委謝曉星表示，台灣核廢真的無處去，加上台灣處於地震帶，台灣現階段並不適合發展核電。

立法院教育及文化委員會今日審查111年度中央政府總預算案有關原能會及所屬單位預算案。

李德維指出，根據葛羅西署長的發言，謝主委是否認同清潔能源包含核能？謝曉星表示，核能不是再生能源，因此不是綠能，因為核廢會造成很大的問題，但如果從低碳角度來看，那核能確實屬於清潔能源。

李德維表示，根據統計，歐盟現在運轉中的核電廠有108座，興建中4座，2030年前將完成興建8座，建議建造則有12座，為何台灣走向與國際相反的「廢核」？

謝曉星坦言，我們的核廢真的無處去，加上台灣處於地震帶，核一、核二、核四廠下游與鄰近地區也不斷有新市鎮出現，「我們寧可信其有不可信其無，2300萬國人安全責任在我們身上，現階段台灣真的不適合發展核電。」