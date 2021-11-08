在Delta新冠變種病毒引爆的新一波疫情降溫，以及貿易和旅遊活動進一步恢復正常之際，部分東歐國家的染疫人數又開始竄升，截至周日，全球的新冠病毒確診數正逐漸逼近2.5億人。

根據路透社分析，過去3個月單日染疫人數下滑36%。儘管傳播速度放緩，但因為這個具高度傳染性的Delta新冠變種病毒，導致全球每90日仍有5000萬人染疫，相較之下，自疫情爆發後，全球確診數過了將近一年才達到第一個5000萬病例。

雖然衛生專家認為接種疫苗再加上染疫後的自然免疫，許多國家已經擺脫這場疫情最壞的情況，但也警告天氣轉冷和即將到來的假期團聚，可能導致病例再度反彈升高。

世界衛生組織新冠疫情小組負責人Maria Van Kerkhove表示，我們認為，從現在到2022年底是我們控制這種病毒的關鍵點，是我們可以大幅減少重症和死亡的關鍵所在。

除了疫苗之外，現在醫生也有了更好的治療方法。上周四英國創全球先例，批准了由默克（Merck）和Ridgeback Biotherapeutics共同開發之名為「莫納皮拉韋」（molnupiravir）的新冠抗病毒口服藥。

上周五輝瑞宣布其仍在試驗中的新冠口服藥可將染疫住院或死亡風險大幅降低89%。其執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，輝瑞已經在與90個國家洽談此款名為Paxlovid新冠口服藥的供貨合約。南韓政府在上周六宣布已採購7萬份輝瑞的Paxlovid。

不過，根據路透社分析，在240個國家中，仍有55個國家的染疫人數正在增加，其中，俄羅斯、烏克蘭和希臘呈報的病例數不是已經創下、就是接近創下兩年前新冠疫情爆發以來的新高記錄。

東歐是歐洲疫苗接種率最低的地區之一。分析顯示，全球報告的所有新增病例中就有一半以上來自歐洲國家，該地區大約每4天就有100萬個新增確診病例。

俄羅斯數個地區在上周表示，為了應對病例數的激增，他們可能進一步收緊防疫限制，或延長工作場所的關閉時間。目前該國的染疫死亡人數再度創下新高記錄。

根據Our World in Data統計，目前全球仍有超過一半人口尚未接種過一劑新冠疫苗。而在低收入國家，不到5%的人曾接種過至少一劑疫苗。

世衛組織和其他援助團體上個月向全球前20大經濟體領袖疾呼，盼他們為一項規模達234億美元的計畫提供資金，以在未來12個月內幫助較貧窮的國家取得新冠疫苗、病毒檢測和治療藥物。