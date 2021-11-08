浩鑫(2405)近2個交易日獲外資買超，公司第三季合併營收4.87億元，來到近5個季度的新高表現。前三季營業利益5190.6萬元、稅後淨利2033.7萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.06元，較去年同期已呈現獲利轉盈，預期逐季成長機會濃厚，全年營運表現成長可期。

浩鑫跨足科技醫療領域的效益持續放大，其中「零接觸智慧防疫機」陸續獲得逾40家醫療院所採購，而第三季起商用版亦出貨順利，同時加上應用電腦中高階機種在歐美商業活動復甦後銷售回溫，搭配子公司暄達醫學醫療級氣墊床產品出貨動能續佳，共同挹注營收表現。

浩鑫表示，公司近兩年佈局科技醫療領域已逐漸展現效益，獲利結構受惠於轉型與產品組合優化提升。在子公司暄達醫學部份，今年前三季營收與獲利表現持續較去年同期成長，主要係歐美市場對於中高階醫療級氣墊床產品的需求提升，同時因醫材產業供應商異動性低的特性，因此暄達握有長期穩定的訂單，在醫療級氣墊床產線維持滿載下，目前已添加高周波設備，以提高生產效率與產能，此外，負壓傷口治療機除於國內市場陸續獲得慈濟、北榮、新光等醫學中心採用外，下半年起亦已推動與地方診所的策略合作，同時持續尋求擴大海外市場版圖領域。

展望未來，浩鑫應用電腦與工業電腦業務在鎖定利基市場下可望保持穩健，公司將持續透過科技醫療多元佈局，明年預期在營收保持成長動能下，科技醫療產品占營收比重將可逐步提升。