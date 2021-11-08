險些被戰區軍醫愛情詐騙老哏詐騙的洪女，在銀行匯款時，被行員和警方聯手勸阻。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

戰區軍醫愛情詐騙老哏又出現！高市1名單身的洪姓女子在臉書認識1名自稱在德黑蘭擔任軍醫的華裔男子，對方噓寒問暖，讓單身許久的洪女打開寂寞芳心；洪女日前至銀行欲幫要從戰區撤退來台的「男友」匯5萬元買機票，行員發現有異報警，警方到場拆穿跨國詐騙話術，驚醒洪女異國戀之夢。

警方指出，40多歲的洪姓女子日前在臉書認識1名自稱在德黑蘭軍區擔任軍醫的華裔男子，對方以流利中文和洪女對談，照三餐問候，讓單身的洪女誤以為愛神降臨，2人互稱男女朋友。

對方見洪女被騙得團團轉後，向洪女表示想離開戰區來台和她見面，希望洪女匯款讓他能買機票來台，被愛情沖昏了頭的洪女，前往新光銀行匯款時，銀行襄理及行員察覺有異報警，三民二分局鼎金派出所接獲通報時，巡佐張聖佳、警員方嘉琳趕往現場處理。

當時洪女見警方勸說，一度不相信對方是騙子，頻滑手機看著2人過往的對話，警方當場以新聞案例提醒洪女這是標準的跨國愛情詐騙手法，並勸說「從未見過面的人要求匯款，錢匯出去，不只追不回來，對方也會消失無蹤」，洪女才恍然大悟，打消匯款念頭。