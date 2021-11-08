就算公鹿「字母哥」阿提托康波8日交出29分、18籃板、5助攻、3抄截與1火鍋的全能數據，公鹿想在華盛頓客場贏球仍不容易，因為巫師也有當家射手畢爾轟下全場最高30分，外加8助攻、5籃板，巫師101比94逆轉勝，也讓上季總冠軍公鹿參訪白宮前吞敗。

打完上半場，公鹿仍以52比49領先地主巫師，但巫師第3節展開強大外線火力，單節轟下33分，且只讓公鹿得到19分，順利反超比數，打到讀秒階段，公鹿雖然追到94比98，可惜丁維迪最後20.3秒投進穩住戰局的三分球，也讓公鹿宣告放棄。

除了畢爾繼續展現強大外線火力，庫茲馬也替巫師貢獻15分、10籃板與5助攻，表現似乎不受手臂撞傷影響，哈瑞爾替補攻下15分，加福德11分、8籃板，巫師也靠這場主場勝利，目前拿下7勝3敗，排名升到跟籃網並列東區第3位置。

由於布魯克羅培茲(背傷)自從打完開幕戰就告傷退至今，公鹿只好在先發中鋒位置輪流找人嘗試，今天換成波提斯先發，他拿13分、13籃板表現還算稱職，葛雷森艾倫19分，才剛傷癒復出的哈勒戴14分，只是目前米德頓仍因感染新冠病毒，歸隊時間遙遙無期。