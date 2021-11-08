有人的地方就有八卦，尤其演藝圈從來沒少過，知名經紀人閃亮亮近日上節目，吐露曾有旗下女藝人被拍到去摩鐵偷情，對方不但是某女星的未婚夫，且即將結婚，但事主本人最終沒出什麼事，反倒是身為經紀人的他莫名被黑道大哥盯上，點名對他「蓋布袋」(打人的意思)。

閃亮亮作客《命運好好玩》節目，談到人生中的衰事，透露有個經歷很莫名，他表示旗下某個女藝人是綜藝大哥的前女友，她曾跟某女星的未婚夫搞不倫戀，當時男方再6天就要結婚了，卻被拍到跟女藝人上摩鐵偷情，事情被媒體曝光，鬧得超難看。

因為對方結婚在即，以不破壞人家婚姻為前提，閃亮亮要求女藝人這段時間不要對外發言，之後閃亮亮帶著女藝人去上一個新節目的通告，該節目運作有點奇特，竟表示不用RE稿，於是閃亮亮將女藝人安置在休息室後去上一下廁所，但其實旁邊小房間躲滿了記者，工作人員還趁機去告知趁經紀人暫離，於是記者群起衝去圍攻女藝人，閃亮亮覺得狀況很不對，就去質問負責發通告的這位女性工作人員。

婚前搞上人夫被拍！前經紀人不忍了爆料八卦。（影片取自命運好好玩youtube，若遭移除請見諒）

閃亮亮坦言，去找這個工作人員討解釋時，雖無心但口氣有些激動，結果對方疑似因此向男友還是身邊夥伴告狀，竟找了黑道來對閃亮亮「蓋布袋」，而閃亮亮之所以提前知道這事情，是帶余天女兒余筱萍去上通告時，余筱萍接到一個大哥級人物的電話，表示知道閃亮亮是她經紀人，聽聞旗下小弟要去修理他，想透過余筱萍約閃亮亮出來了解狀況，兩人趕緊去餐廳將事情原委都解釋給黑道大哥聽，所幸黑道大哥非常明理，還將自己電話號碼給閃亮亮，霸氣表示：「他只要來鬧你，馬上打電話給我」，還說看他臉就知道，「我相信你是好人」，閃亮亮因此躲過一劫。