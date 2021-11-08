受到供應鏈緊繃與需求飆升的雙重衝擊，蘋果新機iPhone 13系列爆出史上最慘缺貨潮，等待時間拉長至2至4周，讓被認為最有「韌性」的蘋果供應鏈神話破滅，外媒分析，此次缺貨潮與台積電生產的A15晶片無關，主要是無線充電晶片與相機鏡頭模組缺貨所導致，此外，iPhone的型號雖不多，但出貨量大且所使用的晶片與零件都比較特殊，都讓缺貨狀況更為嚴重。

陸媒財經十一人報導，此次晶片大缺貨的重災區落在車用晶片，對手機晶片的影響相對較小，就算阻礙手機晶片的出貨量，蘋果供應鏈擁有極高的彈性能不受影響，然而近期接連傳出iPhone 13大缺貨及蘋果第四季因供應鏈問題損失至少60億美元（約新台幣1685.4億）的銷售額等消息，顯示蘋果也擋不住嚴重的半導體缺貨荒。

報導點出，儘管外界認為此次iPhone 13缺貨與A15晶片有關，但許多業內人士透露，A15晶片屬先進製程，由台積電直接供應，產能獲得保障，並不是缺貨最嚴重的地方，一位台積電人士透露，包括蘋果在內的旗艦手機晶片並不缺，缺貨的晶片可能是在iPhone 13新增加的無線充電領域。

此外，相機鏡頭模組是此次缺貨的重點零件，夏普為iPhone 13系列的鏡頭的主要供應商，但夏普位於胡志明市的工廠因疫情被迫停擺，導致出貨推遲，集邦諮詢TrendForce分析師黃郁旋表示，該相機模組是為iPhone 13開發的新品，因此並沒有庫存。

不僅如此，iPhone 13的前鏡頭瀏海變小後，需要更高的生產技術，進而影響到產能，市場分析機構Canalys資深分析師Jason Low則說，蘋果此次缺貨狀況比其他手機廠商還要明顯，主要是iPhone機型雖不多，但出貨量比較大且零件與晶片都比較特殊。

種種原因接連爆出，導致蘋果出現史上最慘的缺貨潮，儘管蘋果緊急調配產能，但因為時間差異與產品熱銷等問題，供應量上仍顯得相當緊繃，先前傳出蘋果將生產iPad與舊款iPhone的零件轉生產iPhone 13，使得iPad系列產量驟降50%，第四季蘋果銷售額將因此損失60億美元。