微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）上周在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會大膽預言，一些石油巨頭可能會在30年後倒下，這些公司的股票也將變得一文不值，他自己以及名下基金會也已賣出石油天然氣公司的持股。

根據《CNBC》報導，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）上周在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會表示，隨著全球捨棄化石燃料，並採用更多清潔與可再生能源，主導市場一個多世紀的石油巨頭可能會陷入困境，其中一些巨頭可能會倒下，從現在起30年，其中一些石油企業的價值將變得非常少。

比爾蓋茲也在簡報中指出，將業務轉向可再生能源形式的石油公司將有倖存的機會，他相信石油公司可以相對容易地將其業務從化石燃料轉變為更清潔的能源，他並引用了燃燒時排放的碳比溫室氣體少的「低碳氫」，作為一個可能的例子。

報導指出，埃克森美孚（Exxon Mobil）、英國石油公司(BP)以及荷蘭皇家殼牌等公司的股價在過去5年中都出現下跌，尤其在Covid-19疫情開始時，削弱了對石油的需求，並導致石油與天然氣公司遭受巨大損失公司，其中，美國最大的石油與天然氣生產商埃克森美孚2020年虧損200億美元，該公司市值為2750億美元，但隨著美國等國家改變能源政策以應對氣候變化，以及汽車業走向電動車，投資者對石油股的未來越來越懷疑。

雖然比爾蓋茲認為石化產業巨頭們仍然可以轉型，但實際上他在投資中似乎不看好，他在新書《如何避免氣候災難》中即表示，他個人以及旗下的基金會已經在2019年就賣出所有石油與天然氣公司的持股。