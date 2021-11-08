「反萊豬」等4大公投案話題持續延燒，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰今日召開記者會表示，包括新北市長侯友宜在內，連國民黨自己的縣市長都不支持重啟核四，國民黨主席朱立倫連在黨內都說不清楚，恐怕只是把公投當作政治操作。

劉世芳指出，現在國民黨最有實力的侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙都表態不支持重啟核四，顯現他們跟朱立倫根本不同調。

蔡適應說，朱立倫過去當新北市長時，也曾說絕不允許核發核廢料乾式儲存槽的建照，等於是新北市長朱立倫打臉國民黨主席朱立倫。民眾也不支持核一、核二廠延役，朱立倫還想蓋核四？

黃世杰表示，朱立倫在10月23日時說，公投案投下同意票，將視為對政府不信任，11月1日還喊出4好全壘打的口號，到了7日就改口，4大公投案，國民黨只提2案，另2案推給民間團體。再對照朱立倫擔任地方首長時的說法，明顯不是負責任的態度。

黃世杰指出，若朱立倫現在又要切割公投案，宣稱「珍愛藻礁」、「重啟核四」不是國民黨提案的公投，試問國民黨要如何提出政策及未來執行的說明？也呼籲國民黨，公投應該建立在理性討論上，而非兒戲、政治鬥爭的態度。