實體通路消費穩定恢復，再加上電商通路購物節活動前哨戰催動，麗豐-KY(4137)10月營收為歷史次高，達新台幣5.65億元，年增28.25％；前10月合併營收達43.31億元、年增42.22％。

麗豐董事長陳碧華指出，全球美容保養市場規模急速放大，且走得如此快，麗豐集團不將自身強化引領市場潮流，怎能讓全通路的各項產品深植消費者人心，皆已針對不同年齡的客層群，積極與日本、瑞士、兩岸三地的生物科技團隊合作開發，運用創新科技開發各種抗衰逆齡等優質美容保養品，至今更擴大產品面向，範圍涵蓋以「全齡、健康」為導向，積極引進「水、微生態、再生醫學」等多元化產品線，期能從美麗走向健康。

展望第4季，美容業迎來產業旺季，麗豐10月營運繳出佳績，法人樂觀看待第4季業績表現，今年全年度營運可望逐季加溫。麗豐10月旗下四大品牌「克麗緹娜」、「RnD璦緹」、「雅樸麗德」、「新美力」的各項重點產品出貨暢旺，推升10月合併營收為歷史次高，年增28.25%，月減12.3%，公司有信心第4季單季獲利可望攀上今年高峰。