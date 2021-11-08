被動元件廠國巨(2327)、華新科(2492)及禾伸堂(3026)10月合併營收同步下滑，其中國巨10月合併營收86.05億元，為今年2月以來低點，華新科10月合併營收為28.55億元，為109年4月以來新低，禾伸堂10月合併營收為11.46億元，亦是今年2月以來低點，盤中股價連袂逆勢下挫。

受到十一長假及大陸限電等因素影響，國巨、華新科及禾伸堂10月合併營收均受到影響，其中國巨10月合併營收為86.05億元，月減12.3%，但年增19.5%，為今年2月以來低點；累計前10月合併營收為894.6億元，較去年同期增加69.9%。

國巨表示，由於大陸十一長假減少四分之一的工作天數，且客戶端受到IC零組件缺貨，加上9月下旬中國限電停工，致使10月合併營收較9月下滑。

國巨總經理暨執行長王淡如表示，第4季合併營收可能較第3季小幅下滑，但第4季毛利率、營益率可望較第1季略佳。

就產品來看，第3季車用占國巨營收比重已從第2季的18%提升至19%，預估明年首季有機會提升到20%，預估2023年車用占比可提升到22%。

國巨表示，由於全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電使得客戶對零組件的備貨趨向保守，公司將密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。

華新科10月合併營收為28.55億元，月減16.92%，年減12.92%，為109年4月以來新低，累計前10月合併營收為359.64億元，年成長25.09%。

華新科表示，10月合併營收下滑，主要是受中國黃金周工作日減少﹑晶片供應﹑貨櫃短缺及中國局部區域限電措施影響。

東南亞疫情及電子產業長短料干擾，華新科第3季合併營收為109.35億元，季減6.2%，營業毛利為35.3億元，季減11.06%，單季合併毛利率為32.28%，季減1.76個百分點，營業淨利為25.07億元，季減15.16%，營業淨利率為22.93%，季減2.42個百分點，稅後盈餘為26.76億元，季增14%，為11季來新高，單季每股盈餘約5.5元；累計前3季合併營業收入330.97億元，年增29.86%，營業毛利為105.82億元，年增29.31%，合併毛利率為31.97%，營業淨利為75.89億元，稅後盈餘為69.84億元，年增40.7%，每股盈餘為14.4元。

禾伸堂10月合併營收為11.46億元，月減14.44%，年減7.55%，為今年2月以來低點；累計前10月合併營收為142.35億元，較去年同期增加16.67%。

禾伸堂第3季合併營收為42.81億元，季減2.82%，年增3%，營業毛利為9.76億元，季減4.87%，年增17%，單季合併毛利率為22.8%，季減0.49個百分點，營業淨利5.5億元，營業淨利率為12.84%，稅前盈餘為5.46億元，歸屬母公司稅後盈餘為5.13億元，季減12%，年增28%，單季每股盈餘為3.24元；累計前3季合併營收為130.95億元，年增19.47%，營業毛利為30.03億元，年增26.03%，合併毛利率為22.93%，年增1.14個百分點，稅後盈餘為16.39億元，年增54.51%，每股盈餘為10.37元。

展望第4季，禾伸堂表示，全球半導體供應不穩定，以及中國地區限電的影響，不論是代理產品的供應或是被動元件的銷售恐持續受到干擾，禾伸堂將密切關注市場狀況，動態調整產品組合，用最彈性、快速的服務全力支援客戶需求。