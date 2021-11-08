40年老菸槍接受化學治療同時合併免疫治療，他在化學治療療程結束後亦繼續接受免疫治療，現已持續超過一年半，後續追蹤發現肺腫瘤幾乎全消失。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一位抽菸超過40年的62歲男性，因咳嗽、呼吸喘就醫，發現在右下肺有一約六公分的腫瘤，診斷為小細胞肺癌，已轉移到骨頭以及腦部，所幸接受免疫治療合併化學治療，治療反應佳，全身腫瘤消失不見達到臨床上完全緩解。澄清醫院胸腔內科醫師劉旭崇表示，「小細胞肺癌」可以說是吸菸者專屬的癌症，不容易治癒且預後差，所以它有「最難纏肺癌」的恐怖稱號。

這位患者因咳嗽、呼吸喘及上半身水腫等症狀，至胸腔內科求診，經檢查後發現在右側肺部有一約六公分的腫瘤，切片檢查證實是肺癌並且合併上腔靜脈症候群，同時也發現骨骼及腦部均有癌細胞轉移，為擴散期的小細胞肺癌，無法接受手術治療。

劉旭崇表示，肺癌分為肺腺癌、鱗狀細胞肺癌、小細胞肺癌、大細胞肺癌等四種病理類型，其中小細胞肺癌的特性為：癌細胞惡性度高、增生快、具有神經內分泌的特性，診斷時九成以上的病人無法手術切除，病患即使接受化學治療或放射治療的反應率高但易復發及抗藥，是很難對付的癌症。

他也強調，小細胞肺癌有幾個特色，抽菸關聯性高、診斷時通常已經有遠端轉移而且無法手術切除、癌細胞增生快速以及復發的機會很高、預後差。近年免疫治療開啟了「小細胞肺癌」治療的新曙光，和化學治療併用更能加強治療效果，顯著延長病患存活期。

傳統治療，若僅接受化學治療，在最佳情況下擴散期小細胞肺癌的病患僅三成機率存活超過一年，2019年國際上發表的臨床試驗結果證實免疫療法應用於「小細胞肺癌」的效果，這類擴散期小細胞肺癌病患若接受化學治療同時合併免疫治療，其預後較佳，約五成病患存活超過一年，這一新的治療選擇可說是突破傳統治療的瓶頸。

劉旭崇說，該患者配合接受此合併治療，一兩個療程後，其臨床症狀與影像學檢查均改善很多，他在化學治療療程結束後亦繼續接受免疫治療，現已持續超過一年半，後續追蹤發現肺腫瘤幾乎全消失，連轉移腦部與骨頭的腫瘤也消失，達到臨床上完全緩解的狀態。他目前活得很有信心且症狀改善很多，顛覆了「小細胞肺癌」患者活不久的傳統印象。劉旭崇指出，免疫治療合併化療為小細胞肺癌患者提供新的選擇與希望。