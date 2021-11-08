比薪水網站8日公布熱門公司平均薪資落點。（比薪水網站提供／林瑞益高雄傳真）

台積電有「護國神山」的美譽，根據「比薪水」網站的調查，前3名受關注程度的排名是台積電、華碩電腦與聯發科，但就薪資而言，台積電的平均薪資4萬8910元卻輸給聯發科8萬4039與台達電5萬0756元。

2021年已步入尾聲，各家公司的徵才計畫也隨之結束，「比薪水」網站8日公布今年熱門公司排行榜，揭曉民眾關注薪資落點的公司，也進一步分析這些公司受歡迎的原因。

根據調查，前5家公司排行與薪資分別是第1的台積電，平均薪資4萬8910；居次的是華碩電腦，平均薪資4萬7909；第3名是聯發科技，平均薪資8萬4039，第4名是緯創資通，平均薪資為4萬7749；第5名是台達電，平均薪資是5萬0756元。

「比薪水」網站分析，資訊科技產業能獲得大眾的高度的關注，原因不外乎是「薪資高」、「新聞曝光度高」以及「穩定性高」。過去以來，科技業都不斷透過高薪來吸引人才，在新聞上也經常看到像是「聯發科宣布碩士畢業生年薪上看新台幣200萬元！」或是「台積電表示全體員工平均薪酬高於100萬元」等消息。久而久之，民眾對於科技業的聯想就是「高薪」，即使大多數人都知道科技業工時普遍偏高，工作壓力大，但對該產業高薪的憧憬已經根深蒂固。

而從行政院主計處公布的數據來看，今年8月經常性薪資平均為 4萬3227 元，與以上熱門公司平均薪資相比，熱門公司的平均薪資確實明顯高於求職市場平均值。

而「新聞曝光度高」可以讓民眾接收了產業高薪資訊，但它也帶來另一面向的關注，是帶著不信任的關注。