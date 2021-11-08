原能會今(8)日於立法院針對年度預算備詢，立委問，假設核四重啟公投通過，原能會有什麼因應作為？原能會主委謝曉星直言，核四建照已到期，還需要做什麼管制工作？立委聽後怒拍桌，「部會法定職掌就是必須要做，否則原能會根本不需要存在！」

立法院教育及文化委員會今日審查111年度中央政府總預算案有關原能會及所屬單位預算案。

根據台灣民意基金會日前公布的最新民調顯示，10月份核四公投民調出現逆轉勝，尤其年輕族群對核四更是壓倒性的支持，

國民黨立委李德維答詢表示，假設1218的核四重啟商轉公投通過，身為核安主管機關的原能會有什麼因應作為？

謝曉星表示，相關管制工作一定會做到最好，這牽扯到能源政策，核四建照已經到期了，這要看台電有沒有提出重啟申請，否則我們還需要做什麼事情？

李德維不滿，所以主委不尊重公投結果？地質調查等部會法定職權都必須要做，結果現在什麼都不超前部署！謝曉星急忙回應，「我在回答你的問題，可是委員你邏輯不通啊！」

李德維聽後憤怒拍桌，「如果今天原能會是這樣的態度，原能會根本就不需要存在！」