國民黨「核四重啟」立場不一 朱立倫最新回應

因應年底公投，中選會邀正反方辦理五場電視說明會，國民黨主席朱立倫決定不出席公投說明會，改向民進黨主席蔡英文下辯論戰帖。朱立倫怒嗆，蔡英文總統作為民進黨主席，就不要躲在讀稿機、發言人之後，「我們一起來辯論」，並痛批行政院長蘇貞昌為了保自己的官位口不擇言，應用溝通與辯論方式面對公投。

朱立倫今前往金門宣傳公投前受訪時表示，他將在金門跟所有鄉親強調「4個都同意，台灣會更美麗」、「4個同意，台灣謝謝你」希望大家能把民意展現出來，這四個公投案，國民黨提出來的反萊豬，是為了食安；公投綁大選，希望省錢又省工。兩個民間團體的主要目的，一個環保、一個能源，也希望台灣大家都能支持。

朱立倫指出，民進黨蔡英文主席既然已經認為公投是全民一起來，那民進黨作為黨主席就不要躲在讀稿機之後，「我們一起來辯論」，他相信只要蔡英文主席願意出來辯論，他們兩位甚至加各黨主席，把所有的民眾關心的民生議題可以越辯真理越明，躲在讀稿機或躲在這些發言人後，不是最好的辦法。

對於有些縣市長反對重啟核四，是否會覺得黨中央要整合困難，朱立倫強調，「四個都同意是我們共同的目標」，兩個黨提出來的，相信所有黨籍公職人員都會支持；兩個民間團體提出來的，不管是核四還是藻礁的議題，「我們表示尊重也支持」，有不同的意見我們都表示尊重。

朱立倫也批評蘇貞昌，為了保自己的官位口不擇言，「拜託院長不要忘了你是行政院院長」不是「蘇大律師」，不是用惡毒的口語面對在野黨的主席﹔為了保官位，他都可以理解，但是全民都在看。今天對於4大公投的議題，不管是在野黨或是民間團體提出來的，要用溝通與辯論的方式，而不是用諷刺、謾罵的方式。

此外，對於台中地方傳出前立委顏寬恒宣布要參與補選，朱立倫僅稱，對於任何這樣所謂的傳言，他都不予證實。